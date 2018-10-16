Губернатор Челябинской области потребовал уволить санитаров, издевавшихся над пациентом магнитогорской больницы
Борис Дубровский потребовал применить максимально жесткие меры в отношении сотрудников психоневрологического диспансера №5. Речь идет попавшей в интернет видеозаписи, на которой санитары магнитогорской психиатрической клиники издеваются над 72-летним пациентом. Губернатор назвал этот случай возмутительным.
— Нет никакого разумного объяснения произошедшему, это циничное издевательство над пожилым человеком. Я требую максимально жестких мер: в короткие сроки установить всех виновных, они должны быть немедленно выгнаны из медицинского учреждения с «волчьим билетом», с позором. Материалы необходимо передать в правоохранительные органы, виновные в этом инциденте должны понести самое суровое наказание — заявил Борис Дубровский.
Кроме этого Глава региона отметил, что у него есть серьезные вопросы к руководителю учреждения, где безнаказанно происходят такие события.
— По моему мнению, он находится не на своем месте, — подчеркнул Борис Дубровский
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
Тел.: (351)265-80-66;
SMS: 8-902-616-06-06.