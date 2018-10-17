Угон по-американски: в Челябинске преступники попытались деньгами выманить автоледи из машины

СЕГОДНЯ 04:16 2018-10-17T05:59:27+03:00

А, может, это просто чья-то глупая шутка

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Челябинка Елена Баранова уже завела машину, когда увидела на стекле под дворниками 500 рублей.

— Вспомнила, что как-то читала статью про мошенников в США, которые кладут стодолларовые купюры под дворники машины. Поэтому выходить не стала. Заблокировала двери и тронулась, — написала Елена в группе «Мошенники в Челябинске» в «ВКонтакте».

Купюра, кстати, оказалась поддельная. Женщина считает, что таким образом ее попытались выманить из машины.

— В этом случае даже страховка не выплачивается, так как вина автовладельцев стопроцентная: ключ в замке зажигания не надо было оставлять, — прокомментировала Карина Королева.

— Научили старшие: выходишь из машины — вытащи ключ из замка, — посоветовал Роман Конадеев.

А некоторые подписчики группы усомнились в истории. Может, в США такое и прокатит, а в российских реалиях маловероятно, что кто-то будет угонять авто прямо из-под носа у хозяина. Есть способы и попроще. Вполне может быть, что поддельную купюру подложили подростки, чтобы посмеяться над автомобилистом.

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