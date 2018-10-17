2018-10-17T04:30:33+03:00
Общество

«Разыскивается волшебник»: в Челябинске ищут главного Деда Мороза

Ему поручат ответственную миссию
Андрей АБРАМОВ
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Конкурс за звание лучшего Деда Мороза и Снегурочки пройдет в Челябинске в седьмой раз. Победители будут открывать ледовый городок на площади Революции и получат подарки. До 30 ноября принимают заявки. Далее следует очный этап — до 28 декабря.

По условиям конкурса, быть новогодним волшебником можно с 16 лет. Ничего страшного, если нет напарницы — можно заявиться сольно. Хотя творческие тандемы также приветствуются.

Также любой зарегистрировавшийся участник может выиграть в дополнительной номинации «Приз зрительских симпатий». Для этого конкурсантам предлагается до 6 декабря подготовить небольшую видеопрезентацию своего новогоднего персонажа. Все ролики выложат в сеть. Победителем станет участник, за которого с 7 декабря по 21 декабря проголосует больше пользователей.

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ

До 30 ноября подготовить игровую программу, рассчитанную на детскую аудиторию, отправить организаторам заявку и фотографии в образах сказочных персонажей по электронной почте zayavka-2014@mail.ru либо по адресу ул. Елькина, 45, МБУК «Центр культурно-информационной деятельности».

Все вопросы задавайте по телефону (351) 266-05-99.

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