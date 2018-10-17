В Челябинске снова начинают массово принимать макулатуру

СЕГОДНЯ 04:48 2018-10-17T04:48:46+03:00

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Экоактивисты запустили в Челябинске проект «Целлюлоза». Общественники расставили картонные контейнеры для сбора макулатуры в нескольких учреждениях города. К акции присоединились вузы, училища, офисы, магазины и кофейни.

— Мы даже и не ожидали, что у в Челябинске столько ответственных людей. Больше половины первой партии контейнеров уже разобрали, успевайте подключиться! — рассказали активисты.

Волонтеры не просто собирают бумагу и отправляют ее на переработку. Завод за каждые 100 кг выделяет активистам деньги на посадку одного дерева.

Сдать свою макулатуру в Челябинске можно за деньги:

1. В любом объеме в экотехнопарке «Ноль Отходов». Челябинск, Автодорожная 7Б.

2. От 300 кг заказать вывоз из офиса. Телефон: +7 (919) 123-77-04

Подробного списка контейнеров пока не создали. Однако курированием его занимается хорошо известная в Челябинске организация «Сделаем». Можно связаться с ними через «Вконтакте».