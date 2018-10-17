2018-10-17T05:52:36+03:00
Общество

«Чача» Иванов у Дудя вспомнил про любимый Челябинск

Музыкант рассказал, что находясь в США, не успевает соскучиться по России
Андрей АБРАМОВ
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Александр Иванов у Юрия Дудя.Александр Иванов у Юрия Дудя.Фото: кадр с видео
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Героем свежего выпуска шоу популярного блогера Юрия Дудя стал Александр «Чача» Иванов — лидер культовой панк-рок группы «Наив». Интервью снимали в городе Санта-Барбара, куда музыкант эмигрировал пять лет назад. В начале беседы журналист попросил «Чачу» рассказать о визитах в Россию.

— Меня спрашивают: «Скучаешь по России?». Ребят, я не успеваю соскучиться. Вижу вас каждые два-три месяца. Езжу: Томск, Омск, любимый Челябинск — везде бываю, - не то с иронией, не то с ностальгией ответил гость.

Иванов несколько раз в год прилетает в Россиию для участие в турах и фестивалях. Ежегодно «Наив» приезжают в Челябинск.

Челябинск неоднократно упоминался в шоу «вДудь». Лидер группы «Кровосток» Шило комплиментарно назвал Челябинск самым невероятным в мире городом. А комик Руслан Белый наоборот окрестил адом. В выпуске с рэпером Андреем Бледным обсудили секс-скандал в челябинском интернате.

Посмотреть интервью можно на YouTube.

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