В Магнитогорске воровка избила беременную сотрудницу магазина

СЕГОДНЯ 05:11 2018-10-17T05:11:42+03:00

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Историю опубликовал в группе «Черное&Белое Магнитогорск» официальный представитель охранного агентства. Сигнал тревоги поступил на пульт в шесть вечера 14 октября от крупного супермаркета. Там поймали девушку, которая пыталась своровать продукты. Причем, уже не в первый раз. Она была пьяна. Кричала ругательства в адрес персонала. Успела и подраться.

— Нарушительница резко подбежала к кассиру, которая попыталась вступить в диалог с ней, и нанесла ей два удара по лицу, а после пнула ногой в живот. По факту кражи и драки были вызваны сотрудники полиции. Нарушительница позвонила по телефону, и в магазин пришли двое мужчин. Они хотели оплатить похищенный товар, чтобы девушку отпустили. Когда не получилось мирным путем, попытались спровоцировать охранника на драку, чтобы воровка убежала. Ничего не вышло. Ее все же доставили в полицию, — говорится в сообщение.

Кстати, женщина-кассир, которой досталось от дебоширки, была беременна. К концу рабочего дня ей стало плохо. Персонал вызвал Скорую помощь. Все обошлось: здоровью девушки ничего не угрожает.

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