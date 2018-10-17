2018-10-17T07:10:25+03:00
Общество

Решетки на окнах театра в Челябинске смутили общественников

Это нарушает пожарную безопасность и портит внешний вид
Андрей АБРАМОВ
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Фото: "Гражданский патруль".Фото: "Гражданский патруль".
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Молодежный театр на площади Революции в Челябинске, который в народе известен как ТЮЗ, установил на окна решетки. В случае пожара они могут помешать эвакуации и тушению. Ставить решетки запрещает приказ минкульта.

— Кроме этого, запрещено повреждать отделку архитектурного оформления проема, а эти конструкции врезаются в камень. На фото видно, что при установке решеток повредили откосы проемов, — рассказали активисты «Гражданского патруля», которые нашли нарушения.

Общественники попросили театр убрать решетки, а МЧС и прокуратуру проверить здание на предмет пожарной безопасности. Госкомитет охраны культурного наследия уже отреагировал на замечания и пообещал контролировать внешний вид здания.

Фото: "Гражданский патруль".

Фото: "Гражданский патруль".

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