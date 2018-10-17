2018-10-17T07:18:09+03:00
Общество

Маршрутка с дырой в окне удивила жителей Челябинска

Но на самом деле это всего лишь иллюзия
Андрей АБРАМОВ
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Челябинский тюнинг маршрутки.Челябинский тюнинг маршрутки.Фото: СОЦСЕТИ
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На дорогах Челябинска автомобилисты сняли маршрутку без заднего стекла. Ходит она на маршуте №91. На фотографии видно пассажира в салоне, словно через иллюминатор.

В соцетях челябинцы шутят, что это такой способ кондиционирования салона. Или вовсе элитный тюнинг.

— Скоро вообще без дверей и сидений начнут ездить, — возмутился один из пользователей.

Но на самом деле стекло у маршрутки есть! Мы сначала сами не поверили, просто как говорится, так упал свет. Дело в том, что маршрутка, как это бывает в Челябинске, жутко грязная. Окно протерли и на фоне слоя копоти его не видно.

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