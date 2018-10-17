Маршрутка с дырой в окне удивила жителей Челябинска
На дорогах Челябинска автомобилисты сняли маршрутку без заднего стекла. Ходит она на маршуте №91. На фотографии видно пассажира в салоне, словно через иллюминатор.
В соцетях челябинцы шутят, что это такой способ кондиционирования салона. Или вовсе элитный тюнинг.
— Скоро вообще без дверей и сидений начнут ездить, — возмутился один из пользователей.
Но на самом деле стекло у маршрутки есть! Мы сначала сами не поверили, просто как говорится, так упал свет. Дело в том, что маршрутка, как это бывает в Челябинске, жутко грязная. Окно протерли и на фоне слоя копоти его не видно.
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