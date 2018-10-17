2018-10-17T07:23:29+03:00
Происшествия

Последствия жуткой ночной аварии засняли в Магнитогорске

В больнице оказались пять человек
Андрей АБРАМОВ
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Фото: Управление ГИБДД по Челябинской областиФото: Управление ГИБДД по Челябинской области
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В ночь с 16 на 17 октября в Магнитогорске столкнулись Priora и Nexia. Водитель отечественной легковушки хотел проскочить перекресток на красный свет, где его снесла иномарка. От удара машины раскидало по проезжей части.

На кадрах с места аварии видно, что машины буквально разорвало. От «Лады» вообще осталась лишь половина, тогда как вторая часть смялась и разлетелась по дороге.

— Оба водителя и три пассажира ранены — их отвезли в больницу. Сейчас устанавливаем обстоятельства аварии, — сообщили в отделе пропаганды БДД ГИБДД Челябинска.

Управление ГИБДД по Челябинской области

Управление ГИБДД по Челябинской области

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