Последствия жуткой ночной аварии засняли в Магнитогорске
В ночь с 16 на 17 октября в Магнитогорске столкнулись Priora и Nexia. Водитель отечественной легковушки хотел проскочить перекресток на красный свет, где его снесла иномарка. От удара машины раскидало по проезжей части.
На кадрах с места аварии видно, что машины буквально разорвало. От «Лады» вообще осталась лишь половина, тогда как вторая часть смялась и разлетелась по дороге.
— Оба водителя и три пассажира ранены — их отвезли в больницу. Сейчас устанавливаем обстоятельства аварии, — сообщили в отделе пропаганды БДД ГИБДД Челябинска.
Управление ГИБДД по Челябинской области
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