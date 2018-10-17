Врач проткнул ножом мужа коллеги в Магнитогорске

СЕГОДНЯ 07:41 2018-10-17T07:41:26+03:00

Женщина говорит, что доктор унижал ее перед коллективом

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Криминальная драма разыгралась в феврале прошлого года. Врач-ортопед одной из частных клиник Магнитогорска повздорил с мужем коллеги. Доктор воткнул оппоненту нож в спину. Лезвие проткнуло легкое.

Раненный долго восстанавливался. Экспертиза признала, что ему был нанесен тяжкий вред здоровью. Известно, что конфликт начался после того, как сотрудница медцентра пожаловалась супругу на врача. Якобы тот унижает ее перед коллективом.

— За умышленный тяжкий вред здоровье грозит до 10 лет колонии. Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский райсуд Магнитогорска, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

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