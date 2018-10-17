Житель Челябинской области вырубил рощу, чтобы спасти гаражи

СЕГОДНЯ 07:49 2018-10-17T07:49:44+03:00

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В Миассе судили председателя гаражного кооператива. Минувшим летом он вооружился бензопилой и снес 17 деревьев неподалеку от ГСК. Неподалеку от гаражей течет река, которая, как считал руководитель, топит погреба гаражей. Он хотел расчистить подъезд к воде, чтобы углубить берег, а в итоге стали фигурантом уголовного дела.

52-летний южноуралец не получил разрешения на вырубку. Среди его жертв ясень, клен, ольха, черемуха. Ущерб оценили приблизительно в 300 000 рублей. Эти деньги придется вернуть в бюджет.

— Его приговорили к штрафу в 50 000 рублей, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

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