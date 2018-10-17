Счастливого новоселья: челябинцам расскажут, как выгодно купить жилье

СЕГОДНЯ 07:58 2018-10-17T07:58:44+03:00

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Наступившая осень принесла сразу несколько важных тенденций на рынке жилья. Во-первых, начали расти ставки по ипотеке. Во-вторых, падение цен на квартиры в Челябинске приостановилось, а некоторые объекты даже начали дорожать. И, наконец, в-третьих, застройщики начали работать по новому законодательству, что также подталкивает квадратный метр на новостройки к росту. В связи с этим некоторые потенциальные покупатели практически распрощались с мечтой о новом жилье.

Однако эксперты убеждены: даже в таких непростых условиях есть шанс купить квартиру выгодно, а также оформить ипотеку на лояльных условиях (в том числе с минимальной «первоначалкой»). Зато можно потом будет с чистой совестью платить банку за свое жилье, а не за арендное.

Оценить свои возможности на покупку жилплощади можно на Дне ипотеки и недвижимости от АН «Инженер». За один день, не тратя лишнего времени, каждый сможет узнать о выгодных ценах на квартиры, ипотечных условиях, подать заявку на кредит в несколько банков, получить бесплатные консультации юристов. И самое главное — сделать правильный выбор, поняв, что можно жить лучше.

Ждем вас 18-19 октября с 12.00 до 19.00 по адресу: Челябинск, ул. Сони Кривой, д.24, 3 этаж. Справка о предприятии и сайт. an74.ru справки по телефону: 7(351)700-00-55

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