Главврач южноуральской больницы, в которой санитары издевались над пациентом, уволен

СЕГОДНЯ 08:54 2018-10-17T08:55:42+03:00

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Главврач областной психоневрологической больницы №5 Александр Беликов уволен после скандала с санитарами. Об этом сообщили в региональном минздраве 17 октября.

— В больнице идет выездная проверка. После этого наши сотрудники проверят и другие профильные учреждения, — заявили в минздраве Челябинской области.

Психиатрическую больницу также проверяют следователи и прокуратура.

Напомним, скандал начался после того, как в соцсети попало видео, снятое санитарами лечебницы. На кадрах видно, как сотрудники издеваются над пожилым пациентом. Они кидают в него тапкой и пинают. Позже стало известно, что ролик снят в начале лета, а месяц назад тот самый пациент скончался. У дедушки был сахарный диабет, из-за чего случались провалы в памяти.

В ближайшее время Следственный комитет примет решение, возбуждать уголовное дело или нет. В любом случае, «героев» ролика уволят из больницы.