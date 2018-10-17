2018-10-17T10:33:39+03:00
Общество

Большая часть жителей Челябинска против квартиры в центре

Люди предпочитают спальные районы и пригород
Лидия ПЕСКОВА
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Выгоднее всего менять квартиру на большую в Металлургическом, а также в Ленинском районах города.Выгоднее всего менять квартиру на большую в Металлургическом, а также в Ленинском районах города.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Большинство челябинцев не хотят жить в центре города. К такому выводу пришли эксперты портала N1.ru, изучив ответы горожан на вопрос: какое место они считают лучшим для жизни.

46,5% челябинцев ответили, что хотят иметь квартиру в спальном районе.

42% опрошенных выбрали пригород, желая оказаться поближе к природе.

И только 10% сказали, что им хочется в центр. Наверное, потому что сегодня здесь очень скученно и полно автотранспорта.

Также специалисты портала пришли к выводу, сегодня выгоднее всего расширяться в Металлургическом и Ленинском районах. Двухкомнатную квартиру здесь можно купить, продав однокомнатную и добавив порядка 35% от стоимости квартиры. А в центре города придется добавлять половину.

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