Большая часть жителей Челябинска против квартиры в центре
Большинство челябинцев не хотят жить в центре города. К такому выводу пришли эксперты портала N1.ru, изучив ответы горожан на вопрос: какое место они считают лучшим для жизни.
46,5% челябинцев ответили, что хотят иметь квартиру в спальном районе.
42% опрошенных выбрали пригород, желая оказаться поближе к природе.
И только 10% сказали, что им хочется в центр. Наверное, потому что сегодня здесь очень скученно и полно автотранспорта.
Также специалисты портала пришли к выводу, сегодня выгоднее всего расширяться в Металлургическом и Ленинском районах. Двухкомнатную квартиру здесь можно купить, продав однокомнатную и добавив порядка 35% от стоимости квартиры. А в центре города придется добавлять половину.
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