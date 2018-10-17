СК возбудил уголовное дело из-за ролика с издевательством над пациентом в южноуральской больнице

СЕГОДНЯ 10:51 2018-10-17T10:51:47+03:00

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Скандал в психоневрологической больнице в Челябинской области получил новый виток. Следователи возбудили уголовное дело по мотивам видео, на котором санитары глумятся над пожилым пациентом. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Челябинской области 17 октября.

— Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Сейчас идут допросы свидетелей, — заявил официальный представитель ведомства Владимир Шишков.

Напомним, видео появилось в соцсетях 16 октября. На кадрах видно, как санитары кидают тапкой в пожилого пациента и смеются над ним. Позже выяснилось, что ролик снят в начале лета, а месяц назад тот самый пациент скончался. У дедушки был сахарный диабет.

Подозреваемыми в уголовном деле стали два санитара и медбрат. Им грозит до одного года исправительных работ или арест на три месяца. Главврач областной психоневрологической больницы №5 Александр Беликов уволен. Не исключено, что и он может стать подозреваемым.