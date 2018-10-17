2018-10-17T11:21:59+03:00
Происшествия

В Челябинске задержали 17-летнего парня, который убил сестру-студентку

Ему грозит до 15 лет тюрьмы
Валентина ВАГАНОВА
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Погибшей старшей сестре был 21 год.Погибшей старшей сестре был 21 год.Фото: Олег ЗОЛОТО
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На младшего брата, расправившегося с сестрой, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

— Подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. Сейчас идет сбор и закрепление доказательственной базы, — рассказали в СУ СК России по Челябинской области.

По версии следствия, конфликт у родственников был давно. 16 октября брат с сестрой снова повздорили. Парень схватился за нож и несколько раз пырнул сестру. От полученных ранений она скончалась. Ей был всего 21 год.

Расследование уголовного дела продолжается. Предварительно, родственники жили с бабушкой, родителей у них не было.

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