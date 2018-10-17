2018-10-17T12:56:41+03:00
Общество

Держите деньги: по поручению губернатора Дубровского пострадавшим от землетрясения выплатили компенсации

В Катав-Ивановске от природной стихии пострадал каждый третий соцобъект и 400 квартир и жилых домов
Ольга АНТОНОВА
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Жителям Катав-Ивановска выплатили компенсацию.Жителям Катав-Ивановска выплатили компенсацию.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Подземные спящие силы дали о себе знать в Катав-Ивановске в сентябре. Небольшой город порядком тряхнуло. На место ЧП немедля выехал губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Он осмотрел повреждения, распорядился насчет обязательных ремонтов социальных учреждений и о выплате компенсаций хозяевам поврежденных домов и квартир.

Подсчитано, что подземные толчки повредили каждое третье социальное здание, а так же 400 частных домов и квартир. Больше всего пострадали фундаменты домов, печи и печные трубы.

Максимальная сумма выплат, полученная хозяевами поврежденных жилищ составила 255 тыс 292 руб, индивидуальными предпринимателями — 314 тыс 540 рублей.

Как заявил корреспонденту газеты «Комсомольская правда» - Челябинск» министр общественной безопасности Челябинской области Евгений Савченко, общий ущерб от землетрясения оценили в 39 млн руб.

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