2018-10-17T13:39:42+03:00
Происшествия

Появились результаты проверки в челябинской школе, где массово заболели ученики

Директор школы рассказала, что это было: массовое отравление или сезонные инфекции
Валентина ВАГАНОВА
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Родители считали, что дети отравились в столовой.Родители считали, что дети отравились в столовой.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Сегодня, 17 октября, Роспотребнадзор предоставил результаты проверки после массового заболевания детей в школе №59 Тракторозаводского района.

— Все пробы отрицательные — никаких вирусов, никаких отклонений. У детей обнаружены норовирус и ротавирус. То есть это было не отравление и не кишечная инфекция. Питание в школе возобновлено. Дети, которые лежали в больнице, выписаны. Карантинные мероприятия сегодня действуют последний день, завтра мы работаем в обычном режиме, — рассказала корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» директор школы Светлана Гаврилова.

Многие родители до окончания проверки не пускали детей в школу, на всякий случай.

— Мы по-прежнему сидим дома, некоторые наши одноклассники тоже. В школу очень мало кто ходит. Видимо, только те, кому детей не с кем оставить. Все ждут, когда все устаканится. Некоторые классы на карантине, — рассказал отец одной из учениц Владимир.

Светлана Гаврилова подтвердила, те классы, где учатся госпитализированные дети, были на карантине. Но с завтрашнего дня уже выйдут на занятия.

10 октября в больницу обратились сразу несколько школьников с жалобами на боль в животе, рвоту и высокую температуру. Троих госпитализировали с подозрением на кишечную инфекцию. В следующие три дня в поликлинику пошли уже несколько десятков детей. 13 октября в больницу положили еще одного ребенка, но его сегодня выписали.

Наш корреспондент обратился за комментарием в Роспотребнадзор,его предоставят позднее.

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