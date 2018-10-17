Владимир Путин прилетит в Челябинск в конце октября
По сети активно расходится информация о визите Владимира Путина в Челябинск. Старт новости дали политические каналы в Telegram. Якобы источники в правительстве региона в курсе визита главы государства. Называется точная дата — 24 октября.
В Челябинске Путин планирует открыть машиностроительный завод. Это будет его 12 визит на Южный Урал. Последний раз президент был в регионе прошлой осенью. Здесь Владимир Владимирович принял участие в российско-казахстанском форуме.
Официально визит президента не комментируют. Кроме того, есть версия, что он не приедет, а выступит по видеосвязи перед сотрудниками предприятия.
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