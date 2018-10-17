2018-10-17T14:24:14+03:00
Политика

Владимир Путин прилетит в Челябинск в конце октября

Хотя официально информацию никто не подтверждает
Андрей АБРАМОВ
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9 ноября 2017. Президент России Владимир Путин во время посещения новой площадки Челябинского компрессорного завода. ФОТО Сергей Савостьянов/ТАСС9 ноября 2017. Президент России Владимир Путин во время посещения новой площадки Челябинского компрессорного завода. ФОТО Сергей Савостьянов/ТАСС
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По сети активно расходится информация о визите Владимира Путина в Челябинск. Старт новости дали политические каналы в Telegram. Якобы источники в правительстве региона в курсе визита главы государства. Называется точная дата — 24 октября.

В Челябинске Путин планирует открыть машиностроительный завод. Это будет его 12 визит на Южный Урал. Последний раз президент был в регионе прошлой осенью. Здесь Владимир Владимирович принял участие в российско-казахстанском форуме.

Официально визит президента не комментируют. Кроме того, есть версия, что он не приедет, а выступит по видеосвязи перед сотрудниками предприятия.

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