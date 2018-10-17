Источник «КП» о визите Путина в Челябинск: президент выступит по видеосвязи

СЕГОДНЯ 14:41 2018-10-17T14:41:01+03:00

По одной из версий. Владимир Путин не сможет приехать лично, а выступит по видеосвязи. Фото: REUTERS

Визиты главы государства планируются многим ранее, чем за неделю

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СМИ Челябинска говорят о визите Владимира Путина 24 октября. Официально информацию никто не подтверждает. Якобы в южноуральской столице глава государства планирует открыть новое предприятие «Русские электрические двигатели».

Достоверный источник газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в правительстве сообщает, что Путин не приедет однозначно:

— Иначе подготовка к визиту началась бы значительно раньше. Вместо него будет кто-то из федеральных чиновников и глава компании-инвестора. Президент, скорее всего, выступит по видеосвязи.

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