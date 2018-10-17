Источник «КП» о визите Путина в Челябинск: президент выступит по видеосвязи
СМИ Челябинска говорят о визите Владимира Путина 24 октября. Официально информацию никто не подтверждает. Якобы в южноуральской столице глава государства планирует открыть новое предприятие «Русские электрические двигатели».
Достоверный источник газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в правительстве сообщает, что Путин не приедет однозначно:
— Иначе подготовка к визиту началась бы значительно раньше. Вместо него будет кто-то из федеральных чиновников и глава компании-инвестора. Президент, скорее всего, выступит по видеосвязи.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
Тел.: (351)265-80-66;
SMS: 8-902-616-06-06.