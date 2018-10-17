Путешественник Федор Конюхов заложил часовню в Челябинской области
Федор Конюхов приехал в Челябинскую область. Здесь прославленный путешественник принял участие в закладке фундамента православной часовни. Она появится на территории курорта «Солнечная долина» неподалеку от Миасса. Ее должны достроить в 2019 году. Сам Конюхов — очень верующий человек.
— Миасс — это родина, где бы я ни был, вспоминаю — и на душе тепло. Я люблю Тургояк, люблю Урал. В Миассе живут красивые, добрые люди, которые могут все, — рассказал Федор Конюхов.
Отметим, что Конюхов родом из Украины. Однако во многочисленных интервью называл Миасс «вторым домом». На берегу Тургояка у него тренировочная база и лагерь для детей. Следующая экспедиция Конюхова намечена на ноябрь. Он планирует на веслах переплыть Южный океан — от Новой Зеландии в Чили, далее — Австралия и вновь Зеландия.
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