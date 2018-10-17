Именами Петра Сумина и Лидии Скобликовой не будут называть аэропорт Челябинска
В общественной палате Челябинска сейчас обсуждают новое имя аэропорта. Напомним, в России предложили переименовать воздушные гавани, которые часто носят имена ближайших поселков. Вместо этого им хотят дать имена великих земляков. В Челябинске уже предложили 95 вариантов.
Например, было предложение назвать аэропорт именем губернатора Петра Сумина. Или секретаря обкома Николая Патоличева. Предлагали варианты — Лидия Скобликова, Анатолия Карпова, Елены Елесиной. Но все они не подходят.
— Очень уважаем этих людей, но по правилам, это не может быть ныне живущий человек, а также политик из истории страны за последние 100 лет, — рассказали в общественной палате Челябинской области.
Таким образом, возможными кандидатами из числа предложенных, могут быть поэтесса Людмила Татьяничева, ученый Владимир Вернадский, атомщик Игорь Курчатов. С тройкой лидеров определятся в начале ноября.
— Затем народное голосование. Выразить свою позицию можно будет на сайте, в аэропорту, а также на других точках работы волонтеров. Победителей объявят 5 декабря, — добавили кураторы конкурса.
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