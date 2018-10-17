2018-10-17T15:30:43+03:00
Общество

После теракта в Керчи в школах и вузах Челябинской области усиливают охрану

Об этом распорядился губернатор Дубровский
Андрей АБРАМОВ
Поделиться:
Челябинская область готова оказать всю необходимую помощь для ликвидации последствий взрыва и лечения пострадавших. Фото: Андрей КОПАЛОВЧелябинская область готова оказать всю необходимую помощь для ликвидации последствий взрыва и лечения пострадавших. Фото: Андрей КОПАЛОВ
Изменить размер текста:

17 октября в одном из колледжей Керчи студент устроил теракт. Вооруженный подросток взорвал бомбу и расстрелял десятки человек. Поле трагедии губернатор Челябинской области Борис Дубровский потребовал усилить меры безопасности в образовательных учреждениях региона.

— Область готова оказать всю необходимую помощь для ликвидации последствий взрыва и лечения пострадавших, — выразил соболезнования родным и близким погибших Борис Дубровский.

«Комсомольская правда» ведет трансляцию последних событий.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351)265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06.

Еще больше материалов по теме: «Взрыв в колледже в Керчи 17 октября 2018 года»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Ни одного оправдательного слова»: минздрав Челябинской области прокомментировал издевательства над пациентом психбольницы
Архитекторы Челябинска предложили вместо строительства часовни у ЮУрГУ современный сквер
В следующем году Ленинградский мост в Челябинске разберут
Штормовой ветер пронесется по Челябинской области в четверг, 18 октября
Именами Петра Сумина и Лидии Скобликовой не будут называть аэропорт Челябинска
Путешественник Федор Конюхов заложил часовню в Челябинской области
Источник «КП» о визите Путина в Челябинск: президент выступит по видеосвязи
Трое школьников вынесли 20 кило металла с железной дороги в Магнитогорске
Владимир Путин прилетит в Челябинск в конце октября
Хоккеисты «Трактора» станцевали флешмоб
Появились результаты проверки в челябинской школе, где массово заболели ученики
Держите деньги: по поручению губернатора Дубровского пострадавшим от землетрясения выплатили компенсации
В Челябинске задержали 17-летнего парня, который убил сестру-студентку
СК возбудил уголовное дело из-за ролика с издевательством над пациентом в южноуральской больнице
Большая часть жителей Челябинска против квартиры в центре
Младший брат убил сестру-студентку в Челябинске
Крысы в Челябинске все-таки есть: общественники сняли на видео, как они копошатся в помойке
Главврач южноуральской больницы, в которой санитары издевались над пациентом, уволен
Счастливого новоселья: челябинцам расскажут, как выгодно купить жилье
Житель Челябинской области вырубил рощу, чтобы спасти гаражи
Врач проткнул ножом мужа коллеги в Магнитогорске
Последствия жуткой ночной аварии засняли в Магнитогорске
Маршрутка с дырой в окне удивила жителей Челябинска