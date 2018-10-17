После теракта в Керчи в школах и вузах Челябинской области усиливают охрану
17 октября в одном из колледжей Керчи студент устроил теракт. Вооруженный подросток взорвал бомбу и расстрелял десятки человек. Поле трагедии губернатор Челябинской области Борис Дубровский потребовал усилить меры безопасности в образовательных учреждениях региона.
— Область готова оказать всю необходимую помощь для ликвидации последствий взрыва и лечения пострадавших, — выразил соболезнования родным и близким погибших Борис Дубровский.
«Комсомольская правда» ведет трансляцию последних событий.
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