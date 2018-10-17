После теракта в Керчи в школах и вузах Челябинской области усиливают охрану

СЕГОДНЯ 15:30 2018-10-17T15:30:43+03:00

Челябинская область готова оказать всю необходимую помощь для ликвидации последствий взрыва и лечения пострадавших. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Об этом распорядился губернатор Дубровский

Изменить размер текста: A A

17 октября в одном из колледжей Керчи студент устроил теракт. Вооруженный подросток взорвал бомбу и расстрелял десятки человек. Поле трагедии губернатор Челябинской области Борис Дубровский потребовал усилить меры безопасности в образовательных учреждениях региона.

— Область готова оказать всю необходимую помощь для ликвидации последствий взрыва и лечения пострадавших, — выразил соболезнования родным и близким погибших Борис Дубровский.

«Комсомольская правда» ведет трансляцию последних событий.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351)265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06.