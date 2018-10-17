Штормовой ветер пронесется по Челябинской области в четверг, 18 октября
МЧС продлило штормовое предупреждение в Челябинской области на 18 октября. По данным синоптиков, ожидаются порывы ветра до 22 метров в секунду. Экстренное ведомство напутствует южоуральцев быть бдительными.
Ветер может принести с собой локальные ЧС. Например, обрывы проводов ЛЭП, повреждение слабых конструкций.
— Рекомендовано в случае ухудшения обстановки привести органы управления, силы и средства муниципальных образований в режим повышенной готовности и организовать дополнительные меры по защите населения от чрезвычайных ситуаций, — добавили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.
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