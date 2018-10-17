В следующем году Ленинградский мост в Челябинске разберут
Чиновники вновь озвучили планы по капитальному ремонту Ленинградского моста в Челябинске. Ранее планировалось закрыть его летом, но решили сдвинуть сроки. Теперь датой начала работ называют 2019 год. Насколько они затянутся — неизвестно.
— Планируем провести капитальный ремонт моста, он будет полностью разобран, — рассказал замглавы Челябинска по дорожному хозяйству Владимир Алейников.
Мост давно нуждается в реконструкции. Его открыли почти 20 лет назад. Название посвящено жителям Ленинграда, эвакуированным в годы войны в Челябинск, для работы на оборонных предприятиях.
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