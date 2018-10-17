В следующем году Ленинградский мост в Челябинске разберут

СЕГОДНЯ 15:56 2018-10-17T15:58:36+03:00

Ленинградский мост в Челябинске давно нуждается в реконструкции. Фото: Google Maps

Изменить размер текста: A A

Чиновники вновь озвучили планы по капитальному ремонту Ленинградского моста в Челябинске. Ранее планировалось закрыть его летом, но решили сдвинуть сроки. Теперь датой начала работ называют 2019 год. Насколько они затянутся — неизвестно.

— Планируем провести капитальный ремонт моста, он будет полностью разобран, — рассказал замглавы Челябинска по дорожному хозяйству Владимир Алейников.

Мост давно нуждается в реконструкции. Его открыли почти 20 лет назад. Название посвящено жителям Ленинграда, эвакуированным в годы войны в Челябинск, для работы на оборонных предприятиях.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351) 265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06.