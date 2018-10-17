«Ни одного оправдательного слова»: минздрав Челябинской области прокомментировал издевательства над пациентом психбольницы
Скандал в психоневрологическом интернате Магнитогорска продолжает обсуждаться на всех уровнях. Напомним, сотрудники издевались над дедушкой и снимали все на видео. Свою оценку вопиющему случаю некомпетентности санитаров дал министр здравоохранения региона Сергей Приколотин.
— Подобное событие стало неожиданностью для всех нас. Его можно охарактеризовать только как крайнюю степень неуважения к человеческой личности со стороны людей, которые обязаны ухаживать за пациентами.
Министр пообещал принять самые жесткие меры.
— Работать в здравоохранении они не будут — я вам гарантирую. Мы заинтересованы в том ,чтобы эти люди получили заслуженное наказание. Главврач принял решение уйти. Мы приняли его мужественное решение. Он уважаемый человек, много лет в системе. Тем не менее, это не умаляет его ответственности.
Также Приколотин добавил, что после негативного примера, минздрав сделает выводы, чтобы в будущем избежать подобного «даже в мыслях».
— Ни одного оправдательного слова от коллег по поводу поведения этих людей я не слышал. Только осуждение.
Сейчас делом занимается СК.
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Издевались над стариком.Пинали, кидали тапками санитары издевались над пожилым пациентом психбольницы и записывали это на видео. Не факт, что их накажут...