2018-10-17T16:36:28+03:00
Общество

«Ни одного оправдательного слова»: минздрав Челябинской области прокомментировал издевательства над пациентом психбольницы

Чиновник пообещал, что эти люди больше не будут работать в системе здравоохранения
Андрей АБРАМОВ
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Кадр из видео: санитары глумятся над пожилым пациентомКадр из видео: санитары глумятся над пожилым пациентом
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Скандал в психоневрологическом интернате Магнитогорска продолжает обсуждаться на всех уровнях. Напомним, сотрудники издевались над дедушкой и снимали все на видео. Свою оценку вопиющему случаю некомпетентности санитаров дал министр здравоохранения региона Сергей Приколотин.

— Подобное событие стало неожиданностью для всех нас. Его можно охарактеризовать только как крайнюю степень неуважения к человеческой личности со стороны людей, которые обязаны ухаживать за пациентами.

Министр пообещал принять самые жесткие меры.

— Работать в здравоохранении они не будут — я вам гарантирую. Мы заинтересованы в том ,чтобы эти люди получили заслуженное наказание. Главврач принял решение уйти. Мы приняли его мужественное решение. Он уважаемый человек, много лет в системе. Тем не менее, это не умаляет его ответственности.

Также Приколотин добавил, что после негативного примера, минздрав сделает выводы, чтобы в будущем избежать подобного «даже в мыслях».

— Ни одного оправдательного слова от коллег по поводу поведения этих людей я не слышал. Только осуждение.

Сейчас делом занимается СК.

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Издевались над стариком.Пинали, кидали тапками санитары издевались над пожилым пациентом психбольницы и записывали это на видео. Не факт, что их накажут...

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