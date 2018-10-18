Ожидание и реальность: детская пицца напугала жителей Челябинской области

СЕГОДНЯ 04:47 2018-10-18T04:47:43+03:00

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Жительница Магнитогорска заказала детям пиццу. Должны были привезти такую, как на левой части картинки. А то, что доставили, вы видите справа. Мы просто не могли не сделать этот мем из фотографий Натальи Силивончик!

— Можно детей пугать, если не слушаются. Второй день смеюсь, как вспомню эту «милую мордашку». Спасибо ресторану доставки — повеселили, — написала в соцсетях Наталья.

Пользователи соцсетей в комментариях отметили оптимизм и чувство юмора автора поста и стали придумывать забавные подписи к фото. Вот некоторые из них:

* Пицца для непослушных детей

* Пицца на Хеллоуин

* Ресторан «Злой пекарь»

* Как из фильма ужасов

* Сколько детей она уже съела?!

* Я художник, я так вижу

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