Житель Магнитогорска разоблачил нечестных продавцов творога при помощи йода

СЕГОДНЯ 04:48 2018-10-18T04:48:28+03:00

Он рассказал в соцсетях, как отличить вредный продукт от полезного

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Говорят: творог полезен. Это кальций, аминокислоты, разные витамины, магний, железо, а главное — много белка! Житель Магнитогорска Василий Салов занимается спортом и следит за питанием. Он не ожидал от любимого продукта такого подвоха...

— В последнее время покупал развесной «творог 18%» и как-то смущала его консистенция. Сегодня решил проверить на наличие крахмала и капнул на этот творог йод. Творог стал фиолетовым. Зачем так дурить народ? — написал Василий в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в «ВКонтакте».

Объясняем, как это работает. Качественный творог окрашивается йодом в коричневый цвет. Творог, замешанный с крахмалом, станет фиолетовым или синим. Рафинированный или модифицированный крахмал жадные производители добавляют в продукт для веса и придания ему кремовой консистенции.Такая добавка снижает количество полезного белка в продукте и к тому же тяжело переваривается.

Наш корреспондент тоже провела опыт с любимым творогом. Как видите на фото, результат положительный.

Тест пройден! Правильный творог.Фото: Ирина КАРЕЛИНА

— Творог 105 рублей за кг, да еще и 18% никак не может стоить, — написала Василию в комментариях Оксана Попова.

Отсюда вытекает еще один способ определить хороший продукт — по его цене.

Производитель и продавец не правы, когда называют продукт на фото Василия творогом. В крайнем случае — «творожная масса».

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