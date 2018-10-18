2018-10-18T04:48:28+03:00
Общество

Житель Магнитогорска разоблачил нечестных продавцов творога при помощи йода

Он рассказал в соцсетях, как отличить вредный продукт от полезного
Ирина КАРЕЛИНА
Поделиться:
Тест не пройден! Фото: Василий Салов, соцсети.Тест не пройден! Фото: Василий Салов, соцсети.
Изменить размер текста:

Говорят: творог полезен. Это кальций, аминокислоты, разные витамины, магний, железо, а главное — много белка! Житель Магнитогорска Василий Салов занимается спортом и следит за питанием. Он не ожидал от любимого продукта такого подвоха...

— В последнее время покупал развесной «творог 18%» и как-то смущала его консистенция. Сегодня решил проверить на наличие крахмала и капнул на этот творог йод. Творог стал фиолетовым. Зачем так дурить народ? — написал Василий в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в «ВКонтакте».

Объясняем, как это работает. Качественный творог окрашивается йодом в коричневый цвет. Творог, замешанный с крахмалом, станет фиолетовым или синим. Рафинированный или модифицированный крахмал жадные производители добавляют в продукт для веса и придания ему кремовой консистенции.Такая добавка снижает количество полезного белка в продукте и к тому же тяжело переваривается.

Наш корреспондент тоже провела опыт с любимым творогом. Как видите на фото, результат положительный.

Тест пройден! Правильный творог. Фото: Ирина КАРЕЛИНА

Тест пройден! Правильный творог.Фото: Ирина КАРЕЛИНА

— Творог 105 рублей за кг, да еще и 18% никак не может стоить, — написала Василию в комментариях Оксана Попова.

Отсюда вытекает еще один способ определить хороший продукт — по его цене.

Производитель и продавец не правы, когда называют продукт на фото Василия творогом. В крайнем случае — «творожная масса».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351) 265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Дворец культуры закрыли в Челябинской области по требованию пожарных и прокуратуры
Ожидание и реальность: детская пицца напугала жителей Челябинской области
«Ни одного оправдательного слова»: минздрав Челябинской области прокомментировал издевательства над пациентом психбольницы
Архитекторы Челябинска предложили вместо строительства часовни у ЮУрГУ современный сквер
В следующем году Ленинградский мост в Челябинске разберут
Штормовой ветер пронесется по Челябинской области в четверг, 18 октября
После теракта в Керчи в школах и вузах Челябинской области усиливают охрану
Именами Петра Сумина и Лидии Скобликовой не будут называть аэропорт Челябинска
Путешественник Федор Конюхов заложил часовню в Челябинской области
Источник «КП» о визите Путина в Челябинск: президент выступит по видеосвязи
Трое школьников вынесли 20 кило металла с железной дороги в Магнитогорске
Владимир Путин прилетит в Челябинск в конце октября
Хоккеисты «Трактора» станцевали флешмоб
Появились результаты проверки в челябинской школе, где массово заболели ученики
Держите деньги: по поручению губернатора Дубровского пострадавшим от землетрясения выплатили компенсации
В Челябинске задержали 17-летнего парня, который убил сестру-студентку
СК возбудил уголовное дело из-за ролика с издевательством над пациентом в южноуральской больнице
Большая часть жителей Челябинска против квартиры в центре
Младший брат убил сестру-студентку в Челябинске
Крысы в Челябинске все-таки есть: общественники сняли на видео, как они копошатся в помойке
Главврач южноуральской больницы, в которой санитары издевались над пациентом, уволен
Счастливого новоселья: челябинцам расскажут, как выгодно купить жилье
Житель Челябинской области вырубил рощу, чтобы спасти гаражи
Врач проткнул ножом мужа коллеги в Магнитогорске
Последствия жуткой ночной аварии засняли в Магнитогорске
Маршрутка с дырой в окне удивила жителей Челябинска