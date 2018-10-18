Дворец культуры закрыли в Челябинской области по требованию пожарных и прокуратуры

СЕГОДНЯ 05:44 2018-10-18T05:48:41+03:00

Его здание было построено еще в 30-е годы и не соответствует нормам противопожарной безопасности

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Златоустовский городской суд согласился с требованием прокуратуры и постановил приостановить работу ДК «Булат», сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области.

После пожара в ТРК «Зимняя вишня» города Кемерово проверки проходят по всей России. В ДК «Булат» нарушения выявляли аж с 2009 года. И часть из них действительно устранили. Однако дорогостоящие работы во дворце до сих пор не провели. К примеру, нужно перенести электрощитовую и пожарную мастерскую, оснастить трехэтажную часть здания вторым эвакуационным выходом, установить автоматическую систему пожаротушения в зрительном зале и в других помещениях…

— Ситуация усложняется тем, что здание ДК — постройка 1930-32 годов. Оно является объектом культурного наследия регионального значения. И любые изменения во внутреннем и внешнем облике Дворца должны согласовываться с Государственным комитетом охраны объектов культурного наследия, — говорит заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы №1 Евгений Асмачко.

Ранее в Златоусте также приостановлена работа ДК «Металлург». Летом его коллективы были распущены или переехали на другие площадки.

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