2018-10-18T06:06:46+03:00
Общество

В центре Челябинска на неделю ограничат движение транспорта

Личного и общественного
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Челябинцам придется скорректировать свой привычный маршрут.Челябинцам придется скорректировать свой привычный маршрут.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Очередной ремонт дорожного полотна принесет неудобства челябинцам, чей маршрут пролегает по центру города, сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничение движения вводится на перекрестке Свердловского проспекта и улицы Воровского. Оно продлится неделю: с 22.00 этого четверга до шести утра следующей среды. То есть с 18 по 24 октября.

Также в эти дни на перекрестке не будет ходить общественный транспорт — трамваи и троллейбусы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351) 265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Укравшему золотые вещдоки полицейскому не погасят судимость досрочно в Челябинской области
Винтовка Екатерины II: челябинцы увидят уникальную выставку из собрания музеев Московского Кремля
Звуки музыки: Большой театр России представляет челябинским зрителям оперу Джакомо Пуччини «Богема»
Студентам нравится, пенсионерам — нет: жители Челябинска разделились в оценке колеса обозрения у ДС «Юность»
На Южном Урале ликвидируют свалки
В Челябинске задержали владельцев игорных залов и отправляют под суд
Зеленый шум: каждый район Челябинска получит по парку
Начальник медсанчасти покровительствовал заключенным и отбирал деньги у своей подчиненной в Челябинской области
Пять ключей: губернатор Дубровский определил направления развития Челябинской области
Дворец культуры закрыли в Челябинской области по требованию пожарных и прокуратуры
Житель Магнитогорска разоблачил нечестных продавцов творога при помощи йода
Ожидание и реальность: детская пицца напугала жителей Челябинской области
«Ни одного оправдательного слова»: минздрав Челябинской области прокомментировал издевательства над пациентом психбольницы
Архитекторы Челябинска предложили вместо строительства часовни у ЮУрГУ современный сквер
В следующем году Ленинградский мост в Челябинске разберут
Штормовой ветер пронесется по Челябинской области в четверг, 18 октября