В центре Челябинска на неделю ограничат движение транспорта

СЕГОДНЯ 06:04 2018-10-18T06:06:46+03:00

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Очередной ремонт дорожного полотна принесет неудобства челябинцам, чей маршрут пролегает по центру города, сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничение движения вводится на перекрестке Свердловского проспекта и улицы Воровского. Оно продлится неделю: с 22.00 этого четверга до шести утра следующей среды. То есть с 18 по 24 октября.

Также в эти дни на перекрестке не будет ходить общественный транспорт — трамваи и троллейбусы.

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