В центре Челябинска на неделю ограничат движение транспорта
Личного и общественного
Челябинцам придется скорректировать свой привычный маршрут.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Очередной ремонт дорожного полотна принесет неудобства челябинцам, чей маршрут пролегает по центру города, сообщает пресс-служба мэрии.
Ограничение движения вводится на перекрестке Свердловского проспекта и улицы Воровского. Оно продлится неделю: с 22.00 этого четверга до шести утра следующей среды. То есть с 18 по 24 октября.
Также в эти дни на перекрестке не будет ходить общественный транспорт — трамваи и троллейбусы.
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