2018-10-18T06:53:02+03:00
Общество

Начальник медсанчасти покровительствовал заключенным и отбирал деньги у своей подчиненной в Челябинской области

За свою жадность он пойдет под суд
Лидия ПЕСКОВА
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Взятки довели медика до тюрьмы.Взятки довели медика до тюрьмы.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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В Магнитогорске будут судить экс-начальника медсанчасти, который получал взятки от заключенных и обирал свою коллегу, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

— По версии следствия, обвиняемый почти пять лет покровительствовал заключенным местной ИК за деньги. Он разрешал им пользоваться мобильным, выбивал им поощрения и дополнительные свидания, писал положительные характеристики для условно-досрочного освобождения, а также необоснованно клал в медсанчасть. Эти действия можно было бы расценить как заботу, если бы не один факт. Все это мужчина делал за деньги. Общая сумма инкриминируемых взяток составила около 125 тыс. рублей, замечают в пресс-службе.

Кроме того, мужчина вносил ложные сведения в табеля учета рабочего времени и забирал у своих подчиненных деньги за мнимую переработку. А у женщины-подчиненной, которая работала на 1,5 ставки, похитил свыше 270 тысяч рублей. Он решил, что доплата для дополнительные часы для нее слишком большая.

На имущество обвиняемого наложен арест (речь идет о гараже и машине, которые стоят 250 тысяч). Уголовное дело направлено в суд.

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