2018-10-18T06:54:05+03:00
Общество

Зеленый шум: каждый район Челябинска получит по парку

О создании комфортной среды в областном центре говорил губернатор Борис Дубровский
Ольга АНТОНОВА
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В парке на Алом поле идет ремонт.В парке на Алом поле идет ремонт.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Тенистая Плодушка в Ленинском районе скоро получит вторую жизнь: зеленая зона станет главным местом отдыха местных жителей. В парке «Северо-Западный» идет благоустройство: вымощена плиткой главная пешеходная дорожка, идет монтаж уличного освещения. Ремонтируется парк «Алое поле»: на месте народных троп проложены широкие дорожки. И такие благоустроенны парки обязательно появятся в каждом районе Челябинска.

Такую задачу перед властями города поставил губернатор Борис Дубровскиий. По его словам, создание парковых зон для отдыха станет частью большого инфраструктурного преображения Челябинска. Город обязательно озеленят и отремонтируют к саммитам ШОС и БРИКС в 2020 году.

Продолжится благоустройство дворов. Губернаторская программа «Реальные дела», в рамках которой решаются насущные вопросы по благоустройству и строительству, газификации и ремонтам, будет продолжена в 2019 году.

— Итогом нашей работы должен стать комфортный, красивый, удобный для горожан Челябинск, — подчеркнул губернатор.

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