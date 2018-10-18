В Челябинске задержали владельцев игорных залов и отправляют под суд

СЕГОДНЯ 07:11 2018-10-18T07:11:58+03:00

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Незаконная организация и проведение азартных игр, в том числе в интернете, довела двух товарищей из Челябинска до скамьи подсудимых, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

— Два местных жителя установили игровые терминалы в помещениях, расположенных по Копейскому шоссе, 1Г, Дзержинского, 105/1, по улице Индивидуальная, 1А и улице Новороссийской, 146/1 в Ленинском районе города и проводили там азартные игры, — замечают в пресс-службе.

Теперь им придется ответить за это в суде. Уголовное дело направлено в суд. Известно, что одному дельце 32 года, второму — 41.

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