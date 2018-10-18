2018-10-18T07:26:08+03:00
Общество

На Южном Урале ликвидируют свалки

По решению губернатора Бориса Дубровского шесть муниципалитетов получат деньги на проекты рекультивации мусорных курганов
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Средства пойдут Озерску, Троицку, Златоусту, Верхнему Уфалею, Карталам и Аргяшу. Всего на Южном Урале в реестр свалок в границах городов вошло 26 объектов.

— Президентом России поставлена задача по созданию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Она включает в себя ликвидацию свалок и рекультивацию территорий, на которых они размещены. В Челябинской области в каждом кластере выбраны региональные операторы, в Магнитогорском он уже работает. Наша задача — перестроить систему обращения с отходами, обеспечить ее безопасность на всех этапах и убедить население в необходимости раздельного сбора мусора, — подчеркнул губернатор Борис Дубровский.

За закрытие и рекультивацию несанкционированных свалок, как пояснил министр экологии Сергей Лихачев, отвечают руководители городов и районов. Президент России в майском указе-2018 поставил задачу ликвидировать все свалки в границах городов к 2024 г.

— До того как свалка будет рекультивирована, ее нужно поддерживать в безопасном для окружающей среды состоянии . Мы приступили к ликвидации самых масштабных — в Челябинске и Магнитогорске. В 2019 г из областного бюджета планируется предоставить субсидию еще шести муниципальным образованиям, — обозначил министр.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Укравшему золотые вещдоки полицейскому не погасят судимость досрочно в Челябинской области
Винтовка Екатерины II: челябинцы увидят уникальную выставку из собрания музеев Московского Кремля
Звуки музыки: Большой театр России представляет челябинским зрителям оперу Джакомо Пуччини «Богема»
Студентам нравится, пенсионерам — нет: жители Челябинска разделились в оценке колеса обозрения у ДС «Юность»
В Челябинске задержали владельцев игорных залов и отправляют под суд
Зеленый шум: каждый район Челябинска получит по парку
Начальник медсанчасти покровительствовал заключенным и отбирал деньги у своей подчиненной в Челябинской области
Пять ключей: губернатор Дубровский определил направления развития Челябинской области
В центре Челябинска на неделю ограничат движение транспорта
Дворец культуры закрыли в Челябинской области по требованию пожарных и прокуратуры
Житель Магнитогорска разоблачил нечестных продавцов творога при помощи йода
Ожидание и реальность: детская пицца напугала жителей Челябинской области
«Ни одного оправдательного слова»: минздрав Челябинской области прокомментировал издевательства над пациентом психбольницы
Архитекторы Челябинска предложили вместо строительства часовни у ЮУрГУ современный сквер
В следующем году Ленинградский мост в Челябинске разберут
Штормовой ветер пронесется по Челябинской области в четверг, 18 октября