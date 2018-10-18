На Южном Урале ликвидируют свалки

СЕГОДНЯ 07:25 2018-10-18T07:26:08+03:00

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Средства пойдут Озерску, Троицку, Златоусту, Верхнему Уфалею, Карталам и Аргяшу. Всего на Южном Урале в реестр свалок в границах городов вошло 26 объектов.

— Президентом России поставлена задача по созданию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Она включает в себя ликвидацию свалок и рекультивацию территорий, на которых они размещены. В Челябинской области в каждом кластере выбраны региональные операторы, в Магнитогорском он уже работает. Наша задача — перестроить систему обращения с отходами, обеспечить ее безопасность на всех этапах и убедить население в необходимости раздельного сбора мусора, — подчеркнул губернатор Борис Дубровский.

За закрытие и рекультивацию несанкционированных свалок, как пояснил министр экологии Сергей Лихачев, отвечают руководители городов и районов. Президент России в майском указе-2018 поставил задачу ликвидировать все свалки в границах городов к 2024 г.

— До того как свалка будет рекультивирована, ее нужно поддерживать в безопасном для окружающей среды состоянии . Мы приступили к ликвидации самых масштабных — в Челябинске и Магнитогорске. В 2019 г из областного бюджета планируется предоставить субсидию еще шести муниципальным образованиям, — обозначил министр.