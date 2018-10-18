2018-10-18T07:27:43+03:00
Общество

Студентам нравится, пенсионерам — нет: жители Челябинска разделились в оценке колеса обозрения у ДС «Юность»

Мнения горожан выслушали социологи
Лидия ПЕСКОВА
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Колесо высотой 73 метра у ДС "Юность" самое высокое в Челябинске.Колесо высотой 73 метра у ДС "Юность" самое высокое в Челябинске.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Огромное колесо обозрения у ДС «Юность» было открыто в январе 2017 года. Но не каждый челябинец уже проехал в его теплой кабинке — одним некогда, другим дорого. Впрочем, как выяснили социологи, колесо городу нужно не только для развлечений. Впечатляющий механизм украшает Челябинск.

— Украшает ли колесу у дворца спорта «Юность» Челябинск? С таким вопросом социологи Челябинского филиала РАНХиГС обратились к своим землякам, — рассказывают в пресс-службе вуза.

«Да» ответили 53% опрошенных. Чаще всего так отвечали студенты.

«Нет» сказал почти каждый третий (30%). Как правило, это люди старше 50 лет.

Затруднились ответить 17% опрошенных.

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