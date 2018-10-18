Звуки музыки: Большой театр России представляет челябинским зрителям оперу Джакомо Пуччини «Богема»

СЕГОДНЯ 07:47 2018-10-18T07:47:44+03:00

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Для понимания: с гастролями главный театр страны выезжает не более чем на месяц и 12 дней в году. У Большого жесткий график потому, что, выполняя государственное задание, оперная и балетная труппы обязаны дать на собственной сцене строгое количество спектаклей.

В гастрольном графике, в основном, площадки ведущих театров мира и…Челябинск.

Удивительный факт: в ноябре прошлого года губернатор Борис Дубровский и директор Большого Владимир Урин подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предполагает гастроли Большого в нашем городе и труппы нашего оперного театра на главной сцене страны, стажировки и мастер-классы в столице, у лучших мастеров — педагогов по вокалу, сценографов, костюмеров.

И вот 17 и 18 октября москвичи дают в Челябинске оперу Джакомо Пуччини «Богема». В наш город прибыла труппа певцов и музыкантов - 223 человека! Визит в Москву челябинских артистов планируется на июнь 2019 г. В столицу труппа везет оперу «Риголетто», балеты «Пахита» и «Кармина Бурана».

Еще один пункт ошеломительного по значимости культурного сотрудничества двух театров — передача декораций и костюмов к опере «Богема» Челябинскому театру оперы и балета. Подобное случается крайне редко: обычно уникальное оформление к спектаклям и костюмы Большой дает в аренду. Но скоро историю любви и дружбы художников, композиторов, поэтов Парижа, рассказанную гениальным Пуччини, поставят в Челябинске. Премьера запланирована на апрель следующего года.