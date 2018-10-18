Винтовка Екатерины II: челябинцы увидят уникальную выставку из собрания музеев Московского Кремля

СЕГОДНЯ 08:02 2018-10-18T08:39:27+03:00

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Большое культурное событие в Челябинске — выставка из собрания музеев Московского Кремля «Охота при дворе российских государей XVII-XVIII веков».

Документ подписан 6 июля 2017 г губернатором Борисом Дубровским и генеральным директором музеев Московского кремля Еленой Гагариной. Событие уникальное: первое долгосрочное соглашение музеи Московского Кремля подписали из российских регионов именно с Челябинской областью. Оно рассчитано на семь лет, и каждый год челябинцев ждет встреча с уникальными экспонатами.

«Царская охота» — это 124 предмета из главной сокровищницы страны. Специалисты из Москвы лично организовывают оформление экспозиции. Все экспонаты — из фондов музеев Московского Кремля (не часто выставляются), все имеют свою ценность и уникальность.

Челябинцы, например, увидят винтовку Екатерины II. Ею императрица пользовалась на охоте.

А в следующем году нас ждет выставка «Наследники русского престола — от рождения до царствования». Она будет посвящена теме рождения и воспитания царских детей.

Откроется выставка в пятницу, 19 октября, в 17.30 в большом выставочном зале Государственного исторического музея Южного Урала (ул. Труда, 100, Восточная башня).