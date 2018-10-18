Укравшему золотые вещдоки полицейскому не погасят судимость досрочно в Челябинской области

СЕГОДНЯ 08:14 2018-10-18T08:14:53+03:00

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Пластовский городской суд досрочно погасил судимость бывшего полицейского, которого приговорили к условному сроку за кражу золотых вещдоков. Однако прокурор города выступил против, сообщает пресс-служба прокуратуры по Челябинской области.

— Являясь сотрудником органов внутренних дел, мужчина путем обмана похитил золотые украшения, которые проходили по одному из дел как вещдоки. Общая сумма ущерба тогда составила 210 тысяч рублей. Предприимчивого полицейского приговорили к трем годам лишения свободы условно, а потом суд внезапно освободил его от наказания, хотя экс-полицейский даже не возместил причиненный ущерб, — рассказывают в пресс-службе.

С этим не согласился прокурор Пласта и обратился в Челябинский областной суда. Апелляционая инстанция постановила не снимать с экс-полицейского условный срок.

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