17-летний подросток умер от передозировки таблеток на вечеринке в Челябинске
Трагедия разыгралась в одной из квартир высотного дома на Комсомольском проспекте в Челябинске рано утром 17 октября, сообщает корреспондент газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» со ссылкой на правоохранительные органы.
Группа подростков весело провела ночь: молодые люди общались и много пили, а под утро решили принять таблетки, которые способны вызвать галлюцинации. Препарат, предназначенный для лечения нервной системы, купили в аптеке.
Таблетки оказались сильнейшим мышечным релаксантом. От передозировки у подростка остановилось сердце. Обстоятельства гибели проверяет Следственный комитет.
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