17-летний подросток умер от передозировки таблеток на вечеринке в Челябинске

СЕГОДНЯ 08:29 2018-10-18T10:28:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Трагедия разыгралась в одной из квартир высотного дома на Комсомольском проспекте в Челябинске рано утром 17 октября, сообщает корреспондент газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» со ссылкой на правоохранительные органы.

Группа подростков весело провела ночь: молодые люди общались и много пили, а под утро решили принять таблетки, которые способны вызвать галлюцинации. Препарат, предназначенный для лечения нервной системы, купили в аптеке.

Таблетки оказались сильнейшим мышечным релаксантом. От передозировки у подростка остановилось сердце. Обстоятельства гибели проверяет Следственный комитет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351) 265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06.