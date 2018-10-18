В Челябинской области владельцы «Сонькиной лагуны» катали туристов по глади водохранилища без разрешения

СЕГОДНЯ 08:52 2018-10-18T08:52:54+03:00

Предпринимателей оштрафовали на 200 тысяч рублей

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НПО «Зюраткуль» оштрафовали на 200 тысяч рублей за перевозку туристов без лицензии, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

К счастью, сезон обошелся без жертв. Однако именно лицензия гарантирует пассажирам, что коммерсанты-перевозчики должным образом подготовили транспорт, его рулевых и обеспечили безопасность туристов.

— ПО «Зюраткуль», которое владеет развлекательным комплексом «Сонькина лагуна» в Сатке, занималась коммерческими перевозками пассажиров по экскурсионно-прогулочному маршруту на саткинском водохранилище, не имея на это лицензии, — замечают в пресс-службе.

Компанию оштрафовали на 200 тысяч рублей. Кроме того, транспортная прокуратура направила в Саткинский городской суд заявление о запрете НПО «Зюраткуль» перевозить туристов на лодке.

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