В Челябинской области владельцы «Сонькиной лагуны» катали туристов по глади водохранилища без разрешения
НПО «Зюраткуль» оштрафовали на 200 тысяч рублей за перевозку туристов без лицензии, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
К счастью, сезон обошелся без жертв. Однако именно лицензия гарантирует пассажирам, что коммерсанты-перевозчики должным образом подготовили транспорт, его рулевых и обеспечили безопасность туристов.
— ПО «Зюраткуль», которое владеет развлекательным комплексом «Сонькина лагуна» в Сатке, занималась коммерческими перевозками пассажиров по экскурсионно-прогулочному маршруту на саткинском водохранилище, не имея на это лицензии, — замечают в пресс-службе.
Компанию оштрафовали на 200 тысяч рублей. Кроме того, транспортная прокуратура направила в Саткинский городской суд заявление о запрете НПО «Зюраткуль» перевозить туристов на лодке.
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