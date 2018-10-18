В Магнитогорске видеокамера из алкомаркета запечатлела, как двое воруют чужой смартфон
В алкмаркетах известной торговой сети всегда много людей, а торговля идет шумно, бойко. Немудрено, что в такой обстановке один из гостей забыл на кассе новенький, еще в упаковке, сотовый телефон. Увы, но долго аппарат у прилавка не залежался.
На видеозаписи из магазина, что расположен на улице Карла Маркса, 115, отчетливо видно, как после забывчивого человека к кассе подходят двое мужчин. Пока один расплачивается за покупки, его товарищ вертит в руках коробку смартфона, а потом уносит с собой.
Настоящий хозяин смартфона вернулся и, не найдя телефона у кассы, написал заявление в полицию. Охрана магазина предоставила оперативникам видеозапись, на которой прекрасно видны физиономии воров. Их уже ищут.
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