«Замерзли и напуганы»: в Челябинской области спасли детей, которых едва не затянуло в ил на городском пруду

СЕГОДНЯ 11:40 2018-10-18T11:40:52+03:00

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В Кусе четверо школьников 9 и 11 лет играли на берегу городского пруда. Вдруг вздумалось им полезть к воде через ил. Грязная, холодная жижа быстро затянула, выбраться из нее самостоятельно дети уже не смогли. ЧП произошло 17 октября около шести вечера.

Ребятишек, которые были почти на середине пруда, заметила проходившая мимо местная жительница. Вызвала спасателей и врачей.

— Детей эвакуировали на берег. Там трех испуганных мальчиков и девочку уже ждала бригада скорой медицинской помощи, — рассказали в пресс-центре ФГКУ «1 ОФПС по Челябинской области».

Школьники были почти на середине пруда. Фото: ФГКУ «1 ОФПС по Челябинской области».

Дети сильно испугались, вымокли и замерзли. Их отвезли в детское отделение кусинской центральной районной больницы. Медики осмотрели ребят, отмыли и отогрели. В это время полицейские отыскали их родителей.

Спасатели предупреждают — осенью нельзя выходить на водоем, даже если с виду он мелководный и безопасный. Ил лишь сверху покрылся коркой и может затянуть человека, как в болото.

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