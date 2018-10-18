В Челябинске не пустили в самолет пассажира с кровью в ручной клади

СЕГОДНЯ 12:01 2018-10-18T12:24:02+03:00

Пассажира с кровью в речной клади не пустили на борт самолета. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Москву биоматериал челябинец доставил позже намеченного срока

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Необычный груз в багаже пассажира обнаружили на досмотре ручной клади в челябинском аэропорту. Пассажир вез биоматериал (кровь») в аэропорт Шереметьево. В полете пассажиру отказали, несмотря на купленный по всем правилам билет.

Возмущенный гражданин обратился в Челябинскую транспортную прокуратуру. Ведомство провело проверку и установило: права пассажира нарушены.

— В период проведения проверки авиакомпанией приняты меры по восстановлению нарушенного права — гражданину предоставлена возможность беспрепятственно перевезти необходимый материал, — сообщили корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в пресс-службе Челябинской транспортной прокуратуры.

Надзорное ведомство возбудило административное дело по статье «Оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов».

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