В Челябинской области школьница на велосипеде попала под УАЗ

СЕГОДНЯ 12:37 2018-10-18T12:40:16+03:00

Она получила травмы и находится в больнице

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ДТП случилось днем 17 октября в Кусе. 13-летняя девочка пересекала автодорогу на велосипеде. В это время по проезжей части двигался УАЗ. Водитель увидел велосипедистку слишком поздно и в последнюю секунду ударил по тормозам. Однако, столкновения избежать не удалось.

— Водитель УАЗа не выбрал безопасную скорость движения и сбил ребенка. У девочки травмы, сейчас она находится в больнице, — сообщили в пресс-службе УГИБДД по Челябинской области.

Известно, что школьница ехала по дороге не одна, а в сопровождении отчима.

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