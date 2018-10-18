В Челябинске задержали руководителя опасной секты «Орда»

СЕГОДНЯ 13:12 2018-10-18T13:13:49+03:00

Она довела одну из послушниц до сумасшествия

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Правоохранители арестовали жительницу Челябинска, которая несколько лет возглавляла запрещенную на территории области секту . Ее подозревают сразу в двух преступлениях.

По версии следствия, с 2014 по 2017 год задержанная создала и руководила объединением «Орда» в поселке Первомайский, что в городе Коркино.

Деятельность этой секты была запрещена решением Челябинского областного суда еще 4 года назад. Своими религиозными обрядами руководительница секты довела до психического расстройства одну из послушниц.

Сектантка каждый день принимала до 20-ти человек, которых «лечила» обрядами. Она била их плеткой, проводила «очищение» со сжиганием травы, обещая исцелить от тяжелых болезней за деньги.

— В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статьям «Создание организации, посягающей на личность и права граждан» и «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», — сообщает пресс-служба Следственного комитета Челябинской области.

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