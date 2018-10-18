В Челябинской области поймали объявленных в розыск лжегазовиков

СЕГОДНЯ 14:01 2018-10-18T14:01:41+03:00

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Приметы мошенников полицейским сообщил житель поселка Южный Чесменского района. Мужчина рассказал, что трое неизвестных под видом сотрудников газовой службы пришли к нему в дом и похитили деньги. Потерпевший подробно их описал и назвал марку машины. Ориентировку немедленно разослали всем нарядам полиции и Росгвардии.

Буквально через несколько минут похожий по приметам внедорожник был задержан.

— При виде патрульной машины самозванцы выбросили из автомобиля на обочину железную банку с похищенными деньгами. Но правоохранители обнаружили улику, — сообщают в Управлении Россгвардии по Челябинской области.

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