В Челябинской области поймали объявленных в розыск лжегазовиков
Приметы мошенников полицейским сообщил житель поселка Южный Чесменского района. Мужчина рассказал, что трое неизвестных под видом сотрудников газовой службы пришли к нему в дом и похитили деньги. Потерпевший подробно их описал и назвал марку машины. Ориентировку немедленно разослали всем нарядам полиции и Росгвардии.
Буквально через несколько минут похожий по приметам внедорожник был задержан.
— При виде патрульной машины самозванцы выбросили из автомобиля на обочину железную банку с похищенными деньгами. Но правоохранители обнаружили улику, — сообщают в Управлении Россгвардии по Челябинской области.
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