В Челябинске обнаружена свалка химотходов

СЕГОДНЯ 14:13 2018-10-18T14:13:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Возле заброшенного пожарное заезда на электроподстанцию активисты регионального штаба Общероссийского фронта нашли опасную свалку. Примерно две тысячи квадратов земли в Тракторозаводском районе завалены химотходами, ртутными лампами, обломками пластиковых автомобильных бамперов, автопокрышками и тоннами другого габаритного мусора.

В ОНФ бьют тревогу.

— В Челябинске наметилась новая тенденция — складирование мусора вдоль тупиковых дорог, которые по разным причинам не используются или оказались бесхозными. В данном случае в воздухе ощущается стойкий запах разлагающейся органики. Здесь вываливаются отходы всех классов опасности. Картина удручающая. Сейчас наша главная задача остановить работу незаконного полигона. Местная администрация должна найти ответственного за проезд и очистить территорию, — говорит член регионального штаба ОНФ в Челябинской области Виталий Вороной.

Активисты указывают чиновникам на то, что системного контроля за перевозчиками отходв в городе нет. Недобросовестным подрядчикам невыгодно возить отходы на временный полигон в Полетавево. Вот и растут свалки в городской черте.

Челябинская свалка закрылась для последующей рекультивации в начале сентября.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351)265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06