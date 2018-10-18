2018-10-18T14:13:21+03:00
Общество

В Челябинске обнаружена свалка химотходов

Опасные для здоровья кучи мусора активисты ОНФ нашли в Тракторозавожском районе
Ольга АНТОНОВА
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Активисты ОНФ на свалке в Тракторозаводском районе. Фото: onf.ruАктивисты ОНФ на свалке в Тракторозаводском районе. Фото: onf.ru
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Возле заброшенного пожарное заезда на электроподстанцию активисты регионального штаба Общероссийского фронта нашли опасную свалку. Примерно две тысячи квадратов земли в Тракторозаводском районе завалены химотходами, ртутными лампами, обломками пластиковых автомобильных бамперов, автопокрышками и тоннами другого габаритного мусора.

В ОНФ бьют тревогу.

— В Челябинске наметилась новая тенденция — складирование мусора вдоль тупиковых дорог, которые по разным причинам не используются или оказались бесхозными. В данном случае в воздухе ощущается стойкий запах разлагающейся органики. Здесь вываливаются отходы всех классов опасности. Картина удручающая. Сейчас наша главная задача остановить работу незаконного полигона. Местная администрация должна найти ответственного за проезд и очистить территорию, — говорит член регионального штаба ОНФ в Челябинской области Виталий Вороной.

Активисты указывают чиновникам на то, что системного контроля за перевозчиками отходв в городе нет. Недобросовестным подрядчикам невыгодно возить отходы на временный полигон в Полетавево. Вот и растут свалки в городской черте.

Челябинская свалка закрылась для последующей рекультивации в начале сентября.

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