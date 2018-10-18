Власти Челябинска окажут помощь родным погибшего в Керчи Егора Перепелкина
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поручил главе Челябинска Евгению Тефтелеву оказать помощь родственникам погибшего в Керчи Егора Перепелкина. Похоронить юношу близкие хотят на Южном Урале, сообщает пресс-служба главы региона.
Четыре года назад Егор вместе с семьей переехал в Крым из Челябинска. Юноша учился в политехническом колледже на экономиста, а после выпуска собирался вернуться на малую родину. На юге ему было скучно.
17 октября он погиб от руки четверокурсника политеха Владислава Рослякова, который устроил в учебном заведении настоящую бойню.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
Тел.: (351) 265-80-66;
SMS: 8-902-616-06-06.