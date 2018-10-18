Власти Челябинска окажут помощь родным погибшего в Керчи Егора Перепелкина

СЕГОДНЯ 16:28 2018-10-18T16:34:23+03:00

Егор Перепелкин родился и долгое время жил в Челябинске. Фото: соцсети.

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Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поручил главе Челябинска Евгению Тефтелеву оказать помощь родственникам погибшего в Керчи Егора Перепелкина. Похоронить юношу близкие хотят на Южном Урале, сообщает пресс-служба главы региона.

Четыре года назад Егор вместе с семьей переехал в Крым из Челябинска. Юноша учился в политехническом колледже на экономиста, а после выпуска собирался вернуться на малую родину. На юге ему было скучно.

17 октября он погиб от руки четверокурсника политеха Владислава Рослякова, который устроил в учебном заведении настоящую бойню.

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