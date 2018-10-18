В храмах Челябинской области молятся о погибших в Керчи

СЕГОДНЯ 17:19 2018-10-18T17:19:39+03:00

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Православные южноуральцы скорбят о жертвах расстрела в Керчи. В храмах города идут заупокойные молебны о погибших в политехническом колледже, сообщает Челябинская епархия.

— Первые траурные службы уже прошли во всех храмах города. Так как в Крыму объявлен трехдневный траур, панихиды продлятся до воскресенья, — рассказал секретарь челябинской епархии Русской православной церкви Игорь Шестаков.

Напомним, в среду, 17 октября, четверокурсник Владислав Росляков расстрелял педагогов и учащихся колледжа, а потом застрелился. Среди погибших оказался уроженец Челябинска 19-летний Егор Перепелкин. Сейчас в Крыму ищут возможных сообщников керченского стрелка.

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