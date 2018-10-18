2018-10-18T18:16:56+03:00
Общество

Мэрия рассказала, когда в Челябинске появятся выделенные полосы для общественного транспорта

Ожидается, что их общая протяженность достигнет 25 километров
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
В Челябинске могут появиться выделенные полосы для общественного транспорта, как в Москве.В Челябинске могут появиться выделенные полосы для общественного транспорта, как в Москве.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Питерская компания «А+С Транспроект» презентовала в Челябинске Комплексную схему организации дорожного движения, которой учтены интересы всех участников движения на ближайшие пять лет, а в длительной перспективе — до 2032 года, сообщает пресс-служба администрации города.

Среди прочего питерские эксперты предлагают создать в мегаполисе семь выделенных полос для общественного транспорта. Их общая протяженность составит 24,9 км.

— Пилотным участком, на котором будет внедряться новая схема станет Комсомольский проспект, — рассказал заместитель главы Челябинска по дорожному хозяйству Владимир Алейников, — именно здесь в первую очередь будет внедрятся система интеллектуального движения, когда потоком руководит сам поток. Здесь, в том числе, может появиться и выделенная полоса для общественного транспорта, однако ее организация серьезных финансовых вложений.

Разработка Комплексной схемы является одним из обязательных условий участия города в федеральном проекте «Безопасные и качественные дороги», который успешно реализуется в Челябинской агломерации с 2017 года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351) 265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24