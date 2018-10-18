Мэрия рассказала, когда в Челябинске появятся выделенные полосы для общественного транспорта

СЕГОДНЯ 18:16 2018-10-18T18:16:56+03:00

В Челябинске могут появиться выделенные полосы для общественного транспорта, как в Москве. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Питерская компания «А+С Транспроект» презентовала в Челябинске Комплексную схему организации дорожного движения, которой учтены интересы всех участников движения на ближайшие пять лет, а в длительной перспективе — до 2032 года, сообщает пресс-служба администрации города.

Среди прочего питерские эксперты предлагают создать в мегаполисе семь выделенных полос для общественного транспорта. Их общая протяженность составит 24,9 км.

— Пилотным участком, на котором будет внедряться новая схема станет Комсомольский проспект, — рассказал заместитель главы Челябинска по дорожному хозяйству Владимир Алейников, — именно здесь в первую очередь будет внедрятся система интеллектуального движения, когда потоком руководит сам поток. Здесь, в том числе, может появиться и выделенная полоса для общественного транспорта, однако ее организация серьезных финансовых вложений.

Разработка Комплексной схемы является одним из обязательных условий участия города в федеральном проекте «Безопасные и качественные дороги», который успешно реализуется в Челябинской агломерации с 2017 года.

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